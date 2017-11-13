Hariri: Birkaç gün içerisinde Lübnan'a döneceğim

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, yaklaşık bir hafta önce Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da duyurduğu sürpriz istifa kararının ardından ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Pazar akşamı Lübnan'ın Future TV adlı televizyon kanalının sorularını yanıtlayan Hariri, Suudi Arabistan'da zorla tutulduğu yönündeki iddiaları geri çevirdi. Hariri, siyasi partisine yakınlığı ile bilinen Future TV'ye verdiği röportajda "Suudi Arabistan'ı yarın terk etmek istersem, edebilirim" diye konuştu.

Hariri ayrıca birkaç gün içerisinde ülkesine geri döneceğini açıkladı. Ancak Lübnan'a tam olarak hangi gün döneceğini ise söylemedi.

Hariri, açıklamasında Hizbullah ve İran'a yönelik suçlamalarını sürdürdü. Tahran'ın Arap dünyasının işlerine burnunu soktuğu kaydeden Hariri, Suudi Arabistan Kralı Selman ile oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı överek Lübnan'ın istikrarı, ekonomi ve özgürlüğünün onlar için önemli olduğunu söyledi.

Hariri istifasını geri çekecek mi?

Hariri ayrıca Hizbullah'ın gelecekte bölgedeki sorunlara karışmaması durumunda istifasını geri çekebileceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise Hariri'nin röportajından önce yaptığı açıklamada Hariri'nin söyleyeceği her şeyden şüphe duyulacağını, "zira bunların onun özgür iradesi ile aldığı kararlar" olmadığını öne sürdü. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hariri'nin istifasını henüz resmen kabul etmedi.

Lübnanlı yetkililere göre, Hariri Suudi Arabistan'da kendi rızası dışında tutuluyor. 47 yaşındaki Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'da bulunduğu sırada kendisine karşı bir suikast hazırlandığını öne sürerek görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından derin bir siyasi krize sürüklenen Lübnan'ın, Tahran ve Riyad arasındaki bölgesel iktidar mücadelesinin ortasında kaldığı ve Hariri'nin istifaya zorlandığı yönünde spekülasyonlara yol açmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/ÖA