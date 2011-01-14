-HARİRİ ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Esenboğa Havaalanı'nda Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz tarafından karşılanan Hariri, bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, akşam yaptığı açıklamada, Lübnan'ın istikrarının bölge istikrarı için çok önemli olduğunu belirterek, Hariri ile Lübnan'da istikrar sağlanması konusunda atılabilecek adımları birlikte değerlendireceklerini söylemişti.