-HARİRİ: "SURİYE'Yİ SUÇLAMAKLA HATA YAPTIK" BEYRUT (A.A) - 06.09.2010 - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, babası eski Başbakan Refik Hariri'ye 2005'de düzenlenen suikastla ilgili Suriye'yi suçlamak konusunda "hata yapıldığını" söyledi. Hariri, Eşşark El Avsat gazetesine verdiği demeçte, "Zamanında bazı hatalar yaptık. Suriye'yi başbakanı öldürmekle suçladık. Bu, siyasi bir ithamdı ve bu siyasi itham artık gündemde değil" dedi. Saad Hariri, "İşini yapan bir mahkeme var. Biz kendi adımıza, ne olup bittiğini tekrar gözden geçirmek zorundayız" diye konuştu. Refik Hariri, 14 Şubat 2005'te, Beyrut'taki Saint George Oteli yakınlarındaki bir kavşağın 1 ton patlayıcı ile havaya uçurulması sonucu 61 yaşında öldürülmüştü. Hariri'ye düzenlenen suikastta İsrail'in parmağı olduğunu ileri süren Hizbullah'ın delilleri, Lübnan tarafından, ilgili BM mahkemesine sunulmuştu. Mahkemenin davayla ilgili ilk iddianamesini bu yıl hazırlaması bekleniyor. Soruşturmanın ilk savcısı Alman Detlev Mehlis'in 2005 yılı sonunda hazırladığı iki rapor, suikastla ilgili Suriye yönetiminin ciddi uluslararası baskıya maruz kalmasına neden olmuştu.