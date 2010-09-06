T24 LogoT24 Logo
Dünya

HARİRİ: "SURİYE'Yİ SUÇLAMAKLA HATA YAPTIK" BEYRUT (A.A)

06 Eylül 2010 15:02

-HARİRİ: "SURİYE'Yİ SUÇLAMAKLA HATA YAPTIK" BEYRUT (A.A) - 06.09.2010 - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, babası eski Başbakan Refik Hariri'ye 2005'de düzenlenen suikastla ilgili Suriye'yi suçlamak konusunda "hata yapıldığını" söyledi. Hariri, Eşşark El Avsat gazetesine verdiği demeçte, "Zamanında bazı hatalar yaptık. Suriye'yi başbakanı öldürmekle suçladık. Bu, siyasi bir ithamdı ve bu siyasi itham artık gündemde değil" dedi. Saad Hariri, "İşini yapan bir mahkeme var. Biz kendi adımıza, ne olup bittiğini tekrar gözden geçirmek zorundayız" diye konuştu. Refik Hariri, 14 Şubat 2005'te, Beyrut'taki Saint George Oteli yakınlarındaki bir kavşağın 1 ton patlayıcı ile havaya uçurulması sonucu 61 yaşında öldürülmüştü. Hariri'ye düzenlenen suikastta İsrail'in parmağı olduğunu ileri süren Hizbullah'ın delilleri, Lübnan tarafından, ilgili BM mahkemesine sunulmuştu. Mahkemenin davayla ilgili ilk iddianamesini bu yıl hazırlaması bekleniyor. Soruşturmanın ilk savcısı Alman Detlev Mehlis'in 2005 yılı sonunda hazırladığı iki rapor, suikastla ilgili Suriye yönetiminin ciddi uluslararası baskıya maruz kalmasına neden olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24