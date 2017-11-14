T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hariri: 2 gün içinde Lübnan'a döneceğim

Ailesinin Suudi Arabistan'da kalacağını belirten Hariri, Lübnanlılara 'itidal' çağrısı yaptı

14 Kasım 2017 20:05

Lübnan'ın Suudi Arabistan'da istifa eden Başbakanı Saad el Hariri, 2 gün içinde ülkesine döneceğini açıkladı.

4 Kasım'da istifa eden ancak istifası Lübnan'da kabul edilmeyen Hariri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba. Ben iyiyim. İnşallah 2 gün içinde Lübnan'a döneceğim" dedi.

Sputnik'in haberine göre, ailesinin Suudi Arabistan'da kalacağını belirten Hariri, Lübnanlılara 'itidal' çağrısı yaptı.

Hariri haftasonu yaptığı açıklamada 3 gün içinde ülkesine dönerek istifası konusundaki yasal gereklilikleri yerine getireceğini açıklamıştı. Kendisine  yönelik suikast tehdidi olduğunu savunarak istifa kararı aldığını belirten Hariri, 4 Kasım'daki açıklamasında Lübnan'daki mevcut siyasi atmosferin 2005'te babası ve eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesinden önceki anlara benzediğini savunmuştu.

Hariri istifa açıklamasında İran'ın Lübnan Hizbullah vasıtasıyla Lübnan'ın içişlerine karıştığını, savunmuş ancak Tahran bu suçlamaları reddetmişti. Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah ise istifanın arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu iddia etmişti.

 

ETİKETLER

Saad el HaririLübnanSuudi ArabistanHizbullah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24