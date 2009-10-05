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Dünya

Haremüş-Şerif, Filistinlilere yasak

İsrail, geçen hafta yaşanan çatışmaların ardından Haremüş-Şerif'e Filistinlilerin girmesini yasakladı.

05 Ekim 2009 03:00

İsrail, geçen hafta yaşanan çatışmaların ardından Haremüş-Şerif'e Filistinlilerin girmesini yasakladı.

Yasağa tepki gösteren Filistinlilerle İsrail polisi karşı karşıya geldi. İsrail polisi, kendisine taş ve sopalarla saldıran Filistinlileri gözyaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Bazı göstericiler gözaltına alındı.

Geçen pazar günü de aşırı dinci bir grup Yahudinin Haremüş-Şerif'e girmesi Filistinlileri ayaklandırmıştı.

Filistinlilere Haremüş-Şerif yasak
Müslümanlarca kutsal sayılan Kudüs'teki Haremüş-Şerif yine çatışmalara sahne oldu. İsrail, Filistinlilerin Haremüş-Şerif'e girişine izin vermeyince olaylar çıktı.

Aşırı dinci Yahudileri engellemeye çalışan Filistinlilere İsrail polisi müdahale etmiş, çıkan olaylarda iki taraftan da yaralananlar olmuştu.

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