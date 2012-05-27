'Haremlik kahve' izin bekliyor

Sadece kadınlara hizmet veren ve garsonları kadınlardan oluşan kahve açılması girişimleri kamuoyunda tartışmaya neden oldu.

İçki içmenin yasak olduğu İran’da, son günlerde kadınlara özel kahveler açılıp açıklamaması tartışmaya neden oldu. İran’ın en çok satan gazetelerinden Hemşehri, bu konudaki tartışmaları farklı çevrelerin görüşlerine yer vererek gündeme getirdi.

Hamshahra gazetesi, son yapılan istatistiklere yer vererek, İran’da kadınların yüzde 28’inin nargile içtiğini ve sigaraya başlama yaşının 12‘ye kadar düştüğünü yazdı. Gazete, İran Kahvehane Sahipleri Birlik Başkanı Abbass Alaei’nin kadınlar için özel kahvelerin yakında açılacağını söylediğini, Kadın ve Aileden Sorumlu Başkan Vekili Parvin Headditie’nin ise, kadınlar için açılacak kahvehaneler konusunda henüz izin verilmediği ifade ettiğini yazdı.

Emniyet Genel Müdürü İsmail Ahmedi Mukaddem’in, ’Kadınlar için özel kahve’ açılması düşüncesine karşı çıktığı belirtilirken, "Kadınların neden kahveye gitme ihtiyacı duyduğunu anlamıyorum. Bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Bu haberden hiç memnun değilim ve buna karşıyım" dediği ifade edildi.