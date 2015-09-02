Harem'de arabalı vapur kazası

Harem iskelesinden hareketinden kısa süre sonra makine arızası nedeniyle hareketsiz kalarak sürüklenen "Topkapı" arabalı vapuru iskeleye bağlı bir başka geminen zincirine takılarak durdu.

60 araç ve 153 yolcusu bulunan gemi takıldığı zincirden kurtarıldı.

Harem iskelesinden saat 17:00 de 60 araç 153 yolcu ile hareket eden Topkapı araba vapurunun kısa süre sonra makina arızası sebebi ile durduğu bildirildi.



İDO'dan yapılan açıklamada "Rüzgarın da etkisi ile sürüklenen araba vapuru iskeleye bağlı Kaunas Sea ways isimli roro gemisinin demir zincirlerine takılarak durdu. Hiçbircan ve mal kaybı yaşanmadı. Geminin takıldığı zincirden kurtarılma çalışmaları devam ediyor" denildi.