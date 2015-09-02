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Harem'de arabalı vapur kazası

60 araç ve 153 yolcusu bulunan gemi, takıldığı zincirden kurtarıldı

Fotoğraf: Twitter / @utkukelesoglu

02 Eylül 2015 21:50

Harem iskelesinden hareketinden kısa süre sonra makine arızası nedeniyle hareketsiz kalarak sürüklenen "Topkapı" arabalı vapuru iskeleye bağlı bir başka geminen zincirine takılarak durdu.

60 araç ve 153 yolcusu bulunan gemi takıldığı zincirden  kurtarıldı. 

Harem iskelesinden saat 17:00 de 60 araç 153 yolcu ile hareket eden Topkapı araba vapurunun kısa süre sonra  makina arızası sebebi ile durduğu bildirildi.


İDO'dan yapılan açıklamada "Rüzgarın da etkisi ile sürüklenen araba vapuru iskeleye bağlı Kaunas Sea ways isimli  roro  gemisinin demir zincirlerine takılarak durdu. Hiçbircan ve mal kaybı yaşanmadı. Geminin takıldığı zincirden  kurtarılma çalışmaları devam ediyor" denildi.

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