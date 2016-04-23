Harem ve Esenler tarih oluyor, İstanbul'a 6 yeni otogar geliyor

1970'te hizmete giren İstanbul'un ilk otogarı Harem ile gündelik ücretleriyle sürekli tartışılan Esenler otogarı tarih oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde planlanan 6 yeni otogar projesinden 3'ünün nereye yapılacağı belli oldu. Anadolu Yakası'nda Tuzla ve Avrupa Yakası'ndaki Gazi Mahallesi girişi ile Ispartakule yeni otogar merkezleri olacak.

1994 yılında yap-işlet-devret modeliyle

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul'da yıllarca hizmet veren Harem ve şehir içi trafiğini artırdığı için Topkapı’dan Esenler’de taşınan otogar yakında tarih olacak. Uluslararası Anadolu Trakya Otobüsçüler Derneği tarafından 150 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen Esenler otogarının 2019 yılına kadar işletmesi Avrasya Terminal adlı şirkette. Günlük kazancın 100 bin lirayı bulduğu Esenler otogarı yeni havalimanı ve köprü projeleri sırısandı oldukça tartışılmıştı. İstanbul’un ilk otogarı olan Harem ise 1970 yılında hizmete girmişti. Harem otogarının taşınması uzun süredir planlanıyordu. İBB iki otogar yerine şimdilik Anadolu yakasına Tuzla, Avrupa yakasında ise Gazi Mahallesi ve Ispartakule olmak üzere 3 tane otogar projesini tartışmaya açtı.

Görüş arınacak



İBB Meclisi’nin nisan toplantılarının son gününde Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporunda, İstanbul’un yeni otogarları Tuzla, Avcılar ve Gaziosmanpaşa’da TEM Otoyolu kenarında önerildi. İBB Meclisi, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün imar planı değişliğine ilişkin 3 teklifi de, komisyon görüşü doğrultusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden görüş alındıktan sonra değerlendirmek üzere müdürlüğüne iade etti.





Trafik oluşturuyor



İBB Meclisi’ne sunulan raporda, mevcut Esenler ve Harem otogarının, önemli trafik sorunları oluşturmanın yanı sıra çevresel ve sosyo-kültürel açıdan da sorunlar oluşturduğu vurgulandı. Sorunun çözümüne yönelik olarak da, “Üst ölçekli plan kararlarına uyum, şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektörünün süreç içindeki gelişimi, otogar alanlarının kentsel ulaşım sistemi üzerinde oluşturduğu minimum etki ve hızlı, konforlu ve güvenli bir kamu hizmeti planlamak gibi stratejiler göz önüne alınarak, ‘İstanbul Otogar Alanları Planlaması’nın Ulaşım Planlama Müdürlüğünce yapılmakta olduğu” belirtildi.

Anadolu'da Tuzla



Tuzla’da toplam 233 bin metrekarelik arazi “Mehmetçik Vakfı Otogar Alanı” olarak planlandı. Plan değişikliğine Deprem ve Zemin İnceleme uygun görüş verirken, İSKİGenel Müdürlüğü, “Söz konusu alan Ömerli Barajı Havzası’nın uzun mesafeli koruma alanında {2000 m - 5000 m) kalmaktadır” diyerek, imar planları hazırlanıncaya kadar yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiği yönünde görüş belirtti. Ulaşım Planlama Müdürlüğünce Mehmetçik Vakfı Otogar Alanı olarak teklif edilen alan, Tuzla İlçesi, Fatih Mahallesi, Karayolu Yol Kenarı Servis Alanı bitişiğinde yer aldığı ve 135 bin metrekare büyüklüğündeki teklife konu alanın, Mehmetçik Vakfı Kurtköy Dinlenme Tesisleri olarak bilinen TEM Otoyolu Park ve Servis Alanı bitişiğindeki alanda önerildi. İstanbul’da otogar olarak belirlenen ikince yer, Sultangazi İlçesi, 75. Yıl Mahallesi’nde.

Gazi Mahallesi'nin girişi



“Gazi Mahallesi Girişi Otogar Alanı” plan değişikliği teklifine ilişkin rapora göre, prefabrik yapılar ve trafo binası dışında, planlama alanının büyük oranda boş. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’ne görüne göre alanın büyük bölümü, Taş Ocağı- Yerleşime Uygun Olmayan Alan, çok küçük bir kısmı ise YU (Yerleşime Uygun Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalıyor. Söz konusu otogar alanı, Sultangazi İlçesi, 75.Yıl Mahallesinde TEM Otoyolu GOP Kavşağı noktasında yer alıyor. Teklif alanın yüzölçümü yaklaşık 293 bin metrekare. Mevcut planda, Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağında ve bir kısmı Kırkçeşme Galeri Koruma Alanı(KGKA), Yol ve Park Alanında kalıyor. Aynı zamanda söz konusu alanın ortasında Enerji Nakil Hattı Koruma Kuşağı’nda bulunuyor. Raporda, faaliyetleri devam eden özel işletmelere ait taşocağı alanlarının hali hazırda yerleşime uygun olmadığı, bu alanların kaya düşmesi, heyelan ve su baskını gibi riskler taşıdığı da belirtildi.

Ispartakule otogarı



Avcılar’da da, Tahtakale Mahallesi’ndeki alanın “Ispartakule Otogar Alanı” fonksiyonuna alınmasına ilişkin plan değişikliği talebi gündeme geldi. Şahıs mülkiyetinde bulunan teklife konu Otogar Alanının tamamı, Bakanlar Kurulu ile belirlenen alanın “yeni yerleşim alanı” olarak kullanılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki alanında. Teklif konusu Otogar Alanında bulunan tescil dışı alanlar ise, Ispartakule Toplu Konut Alanı Köprü Kavşak ve Bağlantı Yolları Uygulama İmar Planında Karayolu Hizmet Alanı fonksiyonunda kalıyor.