Harem Selamlık otel

Orta Doğu'nun yalnızca kadın müşterilere hizmet verecek olan ilk oteli, Suudi Arabistan'da açıldı.



Suudi Arabistan'da kadınların araç kullanmasına izin verilmiyor



Başkent Riyad'da hizmete giren Luthan Hotel'in çalışanları da Orta Doğu'nun çeşitli yerlerinden ve Suudi Arabistanlı kadınlardan oluşuyor.



Luthan Hotel ve Spa, İnternet sayfasında, kadınlar için bir çeşit 'mabet veya sığınak' sözleriyle tanıtılıyor.



Kısmen bir Suudi Prensese ait olan otelin iç mekan tasarımında masraftan kaçınılmadığı gözleniyor.



Otelin dekorunda pek muhafazakar olmayan bir kadınsılık olduğu belirtiliyor.



Büyük bölümü, mozaik döşemelerden oluşan otelde gün boyunca yanan kokulu mumlar içeriye loş bir ışık yayıyor. Otelin idarî müdürü Lorraine Coutinho, otelin tüm tasarımının, kadınlar düşünülerek yapıldığını söylüyor.



BBC muhabiri Stephanie Hancock'a oteli gezdiren Coutinho, oteldeki herşeyin, zevkli bir kadınsılığa sahip olduğunu kaydediyor.



Lutan Hotel ve Spa, yatırımcıları, sahipleri, tasarımcısı, çalışanları ve müşterileriyle tamamen kadınlar tarafından, kadınlar için yaratılmış.



Çoğunlukla Orta Doğu'dan olan otel çalışanlarından Yemenli Samira Ali, "Biz burada, cinsiyetçiliğe ilişkin basmakalıp fikirleri yıkıyoruz diyor."



26 yaşında olan Ali, bir otelin bilgi işlem sorumlusu olabilmesinin de, işletmenin yalnızca kadınlara açık olması sayesinde mümkün olduğunu söylüyor.



Orta Doğu'da birçok işte, kadınların tüm işleri tek başlarına yapmalarına izin verilmediğini söyleyen Ali, "öncelik hep erkeklerdedir ve kadınlar hep ikinci sırada yer alır" diyor.



BBC Muhabiri, kadınların pek çok özgürlüğünün sınırlandığı Suudi Arabistan'daki bu otelin, tümüyle kadınlar tarafından yönetiliyor ve yürütülüyor olmasının, kadınlara güven verici bir örnek olduğunu söylüyor.



Ancak otele gitmek isteyen kadınların önünde bir pürüz var.



Kadınların araç kullanmasına izin verilmeyen Suudi Arabistan'da, Lutan Hotel ve Spa'ya gitmek isteyen kadın müşteriler, erkek sürücülere muhtaç durumda.





