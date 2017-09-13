T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hareketr halindeki otomobilin motor kısmı yandı

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde hareket  halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

13 Eylül 2017 17:18

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde hareket  halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli Soğanlı Rampaları mevkisinde seyir halinde olan Fikret Baydemir yönetimindeki 67 LM 835 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı. Baydemir, aracı yol kenarında durdurup bagajdaki yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. Diğer sürücüler de itfaiyeye haber verdi. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek yangını söndürdü. Aracın motor bölümünde hasar oluştu.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPE EREĞLİZonguldakDHA ZONGULDAK EreğliZonguldakİstanbulEreğli Soğanlı RampalarıFikret BaydemirLMBaydemirDiğerEreğli BelediyesiMüdürlüğüAracınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24