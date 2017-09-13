Hareketr halindeki otomobilin motor kısmı yandı

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde hareket halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli Soğanlı Rampaları mevkisinde seyir halinde olan Fikret Baydemir yönetimindeki 67 LM 835 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı. Baydemir, aracı yol kenarında durdurup bagajdaki yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. Diğer sürücüler de itfaiyeye haber verdi. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek yangını söndürdü. Aracın motor bölümünde hasar oluştu.



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