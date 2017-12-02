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Hareket halindeyken alev alan otomobil, yandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi

02 Aralık 2017 00:03

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. 
Bugün saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Veled Caddesi üzerinde seyir halindeki Yusuf Sarı yönetimindeki 42 ANL 68 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü sarı ve yanındaki iki arkadaşı, aracı terk edip, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.
LPG\'li olduğu belirtilen aracın kullanılmaz hale geldiği yangını, bir vatandaş, cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşlarıyla paylaştı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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