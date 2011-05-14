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HAREKET HALİNDEKİ TIR YANDI SAKARYA (A.A)

14 Mayıs 2011 12:38

-HAREKET HALİNDEKİ TIR YANDI SAKARYA (A.A) - 14.05.2011 - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde TEM otoyolunda hareket halindeki tır yandı. Ankara'dan İstanbul yönüne giden Hanifi Taştan yönetimindeki 16 P 3254 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alçı malzemesi yüklü tırın dorsesine sıçrayan yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saatte süren söndürme çalışmaları sırasında TEM'de İstanbul yönüne ulaşım tek şeritten sağlandı. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen tırın sürücüsü Taştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'dan İstanbul'a inşaat malzemesi götürdüğünü belirterek, ''Seyir halindeyken sağ aynaya bakınca kıvılcımları gördüm. Aracı hemen sağa çektim. Arkamdan gelen başka bir aracın şoförü de durdu. Arkadaşla müdahale etmeye çalıştık ama etkisiz kaldık. Balatalarda sıkıntı hissetmedim. Diferansiyel bölümünden herhalde. Nasıl oldu, anlayamadım'' dedi.

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