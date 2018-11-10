Hareket halindeki otomobilden atlayan kadın, yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da henüz bilinmeyen bir nedenle hareket halindeki otomobilden atlayan F.A. (37) adlı kadın, yaralandı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı\'nda meydana geldi. F.A. plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hareket halindeki otomobilden atladı. Sürücü yola devam ederken, F.A., yoldan geçen diğer araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.A., ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, otomobil sürücüsünü yakalamak ve F.A.\'nın neden araçtan atladığını tespit etmek için çalışma başlattı.

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