T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hareket halindeki otomobilden atlayan kadın, yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da henüz bilinmeyen bir nedenle hareket halindeki otomobilden atlayan F

10 Kasım 2018 10:50

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da henüz bilinmeyen bir nedenle hareket halindeki otomobilden atlayan F.A. (37) adlı kadın, yaralandı.
Olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı\'nda meydana geldi. F.A. plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hareket halindeki otomobilden atladı. Sürücü yola devam ederken, F.A., yoldan geçen diğer araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.A., ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, otomobil sürücüsünü yakalamak ve F.A.\'nın neden araçtan atladığını tespit etmek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHA ADANAOlayBeyazevler Mahallesi Adnan Kahveci BulvarıSürücüAdanaHastanesiPolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24