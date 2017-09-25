İSTANBUL (DHA)- İSTANBUL\'un Maltepe İlçesi\'nde hareket halindeki otomobil, alev alev yandı.
Olay, gece saatlerinde Küçükyalı\'da meydana geldi. Küçükyalı\'dan E5 karayolu çıkan Cem Güngör yönetimindeki 34 VY 1885 plakalı otomobil, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Cem Güngör, otomobilini sağa çekip park ettikten sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Çevrede paniğe yol açan alev alev yanan otomobil, ekiplerin çalışmasının ardından kullanılamaz hale geldi. Demir yığınına dönen otomobil otoparka çekilirken, yangının nedeni araştırılıyor.
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