Hareket halindeki otobüsün şoförünü göğsünden bıçakladı!

Kocaeli'de bir şahıs, yol çalışması nedeniyle güzergah dışına çıkmak zorunda kalan halk otobüsü sürücüsünü istediği yerde durmadığı için göğsünden bıçakladı. Sürücü ağır yaralandı.

Habertürk’te yer alan habere göre olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleşti. Yahyakaptan mahallesine giden özel halk otobüsünde yolcu olan Osman S., yol çalışması nedeniyle güzergahını değiştirerek Yenişehir mahallesi Arda sokağa sapan sürücü Sezer Y.'den kendisini indirmesini istedi.

Sürücünün bulundukları noktada durak olmadığı için kendisini indiremeyeceğini söylemesi üzerine Sezer Y. ile tartışmaya başlayan yolcu Osman S., hareket halindeki otobüsün içerisinde sürücü Sezer Y.'yi göğsünden bıçakladı.

Kullandığı otobüsü güçlükle durdurmaya başaran Sezer Y. direksiyonun üzerine yığılırken, zanlı Osman S. otobüsten inerek yaya olarak kaçtı.

Olayı gören otobüsteki diğer yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızla gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü Sezer Y.'nin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra, yaralı sürücüyü ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de hemen sürücüyü bıçakladıktan sonra kaçan zanlı Osman S.'yi aramaya başladı. Zanlının yaya olarak kaçabileceği güzergahları tek tek kontrol eden İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, şahsı olayın gerçekleştiği sokak üzerindeki bir dükkanın içerisinde yakaladı.

Sürücüyü bıçaklayan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürülürken, sürücü Sezer Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.