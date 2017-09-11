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Hareket halindeki minibüs böyle yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde hareket halindeki minibüs yanarak, bir anda alev topuna döndü

11 Eylül 2017 14:01

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde hareket halindeki minibüs yanarak, bir anda alev topuna döndü. Sürücü araçtan son anda atLayarak kurtulurken yanan minibüs itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Bursa’dan İnegöl’e giden Hikmet Çelik yönetimindeki 11 AS 716 plakalı minibüs, Ümitalan Mevkii\'ne geldiğinde motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Aracın alev aldığını gören sürücü, minibüsü yol kenarına park ederek İnegöl itfaiyesine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsteki yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.
Aracının yandığı için üzüldüğünü, yaşadığı için sevindiğini belirten Hikmet Çelik, \"Minibüsümü rutin bakımını yaptırdım. ilçeye dönerken böyle bir olay oldu\" dedi. Kullanılamaz hale gelen minübüsteki yangın ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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