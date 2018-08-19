Hareket halindeki kamyon yandı

Taha AYHAN/KALE (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Kale ilçesinde, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan kamyon, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülenköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 BE 406 plakalı kamyonun motor bölümü, bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü kamyonu sağa çekip, park ettikten sonra itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yargına müdahale edip kısa sürede söndürdü. Kamyonun kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.
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