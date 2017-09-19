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Hareket halindeki hafif ticari araç yandı

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN'da hareket halindeyken motor bölümü alev alan hafif ticari araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü

19 Eylül 2017 20:00

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da hareket halindeyken motor bölümü alev alan hafif ticari araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Gölbucağı Mahallesi\'nden kent merkezine giden İsmail Saka yönetimindeki 81 FJ 897 plakalı hafif ticari aracın motor bölümü alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak dışarıya çıktı. Sürücünün haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Aracı tamamen saran alevler, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak araç kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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