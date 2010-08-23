-HAREKET HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DÜŞTÜ EDİRNE (A.A) - 22.08.2010 - Edirne'de hareket halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Alınan bilgiye göre, Trakya Birlik Genel Müdürlüğü önünde Adem Küçük'ün kullandığı 22 DH 669 plakalı otomobilin üzerine, yolun kenarında bulunan 10 metre yüksekliğindeki iğde ağacı devrildi. Otomobilin üzerine ağaç devrilmesinin şokunu yaşayan araç sürücüsü ve otomobildeki 4 kişi, otomobilden yara almadan çıkmayı başardı. Otomobilden yara almadan çıkan 6 yaşındaki Cansu Takan, ağacın otomobilin üzerine düşmesinden dolayı çok korktuğunu belirterek, ''Ağaç büyük gürültüyle otomobilin üzerine düştü. Çok korktum'' dedi. İftar sonrası misafirliğe giderken beklenmedik kaza geçiren yolcular, şoku atlattıktan sonra başka araçla olay yerinden ayrıldılar. Bu arada, otomobilin üzerindeki ağacın kaldırılması için belediye ekiplerinden yardım istenirken yol ulaşıma kapandı. Ağacın, bölgede tretuvar çalışması yapılması sonucu devrildiği iddia edildi.