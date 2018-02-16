Harekâtta yaralanan askerlere ilk müdahale, şehit kardeşi sağlıkçılardan

Taylan YILDIRIM- Burak EMEK/REYHANLI (Hatay), (DHA)- \'ZEYTİN Dalı Harekâtı\'nda yaralanan askerler, tedavi için getirildikleri Kırıkhan Devlet Hastanesi\'nde sağlık görevlisi olarak çalışan şehit kardeşleri Ahmet Metin Tok ve Orhan Budak tarafından karşılanıyor. Tok ve Budak, yardıma koştukları yaralı askerlere acil serviste ilk müdahalede bulunuyor.

Kırıkhanlı Ahmet Metin Tok\'un ağabeyi Uzman Çavuş Aziz Tok, 1998 yılında Bingöl\'de şehit oldu. Aynı ilçeden Orhan Budak\'ın ağabeyi Uzman Çavuş Mehmet Budak ise 1994 yılında Diyarbakır Lice\'de, teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit oldu. Şehit kardeşleri Ahmet Metin Tok ile Orhan Budak\'ın yolu, yıllar sonra Kırıkhan Devlet Hastanesi\'nde keşişti. Tok ve Budak, şehit kardeşleri olarak devletin sağladığı imkândan yararlanıp sağlık memuru oldu.

YARALI ASKERLERİ İLK ONLAR KARŞILIYOR

İki şehit kardeşinin görev yaptığı Kırıkhan Devlet Hastanesi, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' başladıktan sonra yaralı askerlerin en çok getirildiği yerlerden oldu. Hastanenin acil servisinde görev alan Ahmet Metin Tok ve Orhan Budak, doktor ve diğer sağlık görevlileriyle yaralı Mehmetçiklere ilk müdahale eden ekip içerisinde yer aldı. Tok ve Budak, yaralı askerlerin hayata tutunması için canla başla çaba gösteriyor.

\'VATANIMIZ MİLLETİMİZ BİR\'

Şehit kardeşlerinden Orhan Budak, çok istemesine rağmen asker olamadığını, sağlık alanında vatan görevi yaptığını söyledi. Budak, \"Ağabeyim 1994 yılında Lice\'de şehit oldu. Ben de şehit kontenjanından memur olmaya hak kazandım. 5 yıldır da bu görevde bulunuyorum. Buraya gelen şehitlerimizi, yaralı askerlerimizi gördüğüm zaman 24 yıl öncesine gidiyorum. O acıları tekrar yaşıyorum. Yaralı askerlerimiz geldiği zaman doktorlarımız müdahale ediyor, bizler o anlarda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama sükûnet içerisinde bekliyoruz, dua ediyoruz. O an canımı vermek istiyorum. Bizim canımızdan Allah\'ım alsın, askerlerimize versin istiyorum\" dedi.

Askerlere şehit kardeşi olduğunu anlattığını da söyleyen Orhan Budak, \"Çok kahraman askerlerimiz var, vatanını milletini seven. Geçen gün bir binbaşı gelmişti, yarasını tedavi ettik, hemen askerlerinin başına gitmek istediğini söyledi. Bizler böyle askerlere sahibiz, burada bu anlara tanıklık ettikçe bizler de gururlanıyoruz. Bizim hayat hikâyelerimizi de dinliyorlar. Biz de sabırlı olmaya mecburuz. Bana ağabeyimin kanını yerde bırakmayacaklarını söylüyorlar. Biz de bununla teselli oluyoruz. O anlarda bizler de ağlamaklı oluyoruz. Bizim vatanımız bir, milletimiz bir. Türk\'üz, Kürt\'üz, Aleviyiz, Sünni\'yiz\" diye konuştu.

\'BEN DE ASKER OLMAK İSTEMİŞTİM\'

Şehit kardeşi Ahmet Metin Tok ise yaralı olarak hastaneye gelen askerlerin başına koşup yardım ettiklerini ve yıllar önce yaşadıkları acı dolu günlere yeniden döndüğünü söyledi. Tok,

\"İlk günkü acımızı aynen yaşıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Doktorların istediği üzerine kan getiriyoruz. Film çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Mesai saatimiz dışında bile olsa koyup hemen geliyoruz. Zaman zaman bizler de gözyaşı döküyoruz. Annem arıyor o anlarda ve sabırlı olmamı istiyor\" dedi.

Asker olmayı çok istediğini de belirten Tok, \"Ben asker olmayı çok istiyordum, uzman çavuş olamadım ama devletimiz burada bize görev verdi. Ben de vatan görevimi burada yapıyorum\" ifadelerini kullandı.



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