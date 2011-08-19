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Harekatın görüntüleri medyaya dağıtıldı ANKARA (A.A)

19 Ağustos 2011 15:45

-Harekatın görüntüleri medyaya dağıtıldı ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör bölücü örgütünün hedef gruplarına yönelik düzenlediği hava harekatının görüntülerini medya kuruluşlarına dağıttı.  Kayıtlarda, Hakurk bölgesi terörist kampı ile terörist barınağı; Hakurk bölgesi terörist uçaksavar mevzii; Kandil bölgesi terörist kampı malzeme deposu, Kandil bölgesi terörist barınağı ile Kandil bölgesi terörist yol kontrol noktası ve ek binasının bombalandığı görülüyor.

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