-Harekatın görüntüleri medyaya dağıtıldı ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör bölücü örgütünün hedef gruplarına yönelik düzenlediği hava harekatının görüntülerini medya kuruluşlarına dağıttı. Kayıtlarda, Hakurk bölgesi terörist kampı ile terörist barınağı; Hakurk bölgesi terörist uçaksavar mevzii; Kandil bölgesi terörist kampı malzeme deposu, Kandil bölgesi terörist barınağı ile Kandil bölgesi terörist yol kontrol noktası ve ek binasının bombalandığı görülüyor.