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Harekât bitene kadar camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet İşleri Başkanı, 90 bin camide Fetih Suresi okunmasına devam edileceğini duyurdu

22 Ocak 2018 12:25

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 90 bin camide yatsı ile sabah namazı öncesi ve sonrası Fetih Suresi okunmasının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği 'Zeytin Dalı' harekâtı sona erene kadar devam edeceini duyurdu.

Zeytin Dalı harekâtı dolayısıyla tüm müftülükler ile Diyanet personeline bir mesaj gönderildi. Erbaş, mesajında Türk askerinin başarısı için tüm camilerde yatsı ve sabah namazı öncesi ve sonrası Fetih duası okunmasına Zeytin Dalı Harekatı sona erene kadar devam edileceğini kaydetti.

Fetih Suresi'nin okunması ve dualar edilmesi talimatı verilmişti  

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Erbaş, 'Zeytin Dalı' harekâtının başlamasının ardından dün ülke genelindeki din görevlilerine bir mesaj göndererek tüm camilerde yatsı ve sabah namazlarında Fetih Suresi'nin okunması ve dualar edilmesi talimatını vermiş, kendisi de bu sabah Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı öncesinde Fetih Suresi'ni okumuştu.

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