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Harekat aleyhine paylaşımdan gözaltına alınan 2 HDP'li adliyede

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, sosyal medya hesaplarıyla 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yaptıkları' iddia edilen HDP Muğla İl Eş Başkanı Fat

23 Ocak 2018 14:24

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, sosyal medya hesaplarıyla \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda, \'halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yaptıkları\' iddia edilen HDP Muğla İl Eş Başkanı Fatoş A. ile HDP üyesi M.P., adliyeye sevk edildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından \'Zeytin Dalı Harekâtı\' aleyhinde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bodrum\'da oturan HDP Muğla İl Eş Başkanı Fatoş A. ile birlikte M.P.\'yi dün gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medyadan harekat aleyhine paylaşımda bulunurken, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirtildi. İki zanlı, bugün adliyeye sevk edildi. Ayrıca aynı nedenle hakkında gözaltı kararı bulunan Z.H. adlı bir şüphelinin ise arandığı belirtildi. Adliyeye getirilişi sırasında Muğla İl Eş Başkanı Fatoş A., \"Savaşa hayır dediğim için buradayım, başka söyleyecek bir şeyim yok\" dedi.

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