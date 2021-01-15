Harden forması getirene, araba yıkatmak bedava

Houston'da bulunan bir oto yıkamacı, James Harden forması karşılığında bedava araba yıkama yapıyor. Yıkamacı, formaları taraftarlardan aldıktan sonra ise çöpe atıyor.

Brooklyn Nets, 4 takımın dahil olduğu takasla Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden'ı kadrosuna katmıştı.

Nets, anlaşma gereği Cavaliers'tan 2024 ikinci tur draft hakkını da aldı. Nets tarafından Jarrett Allen ve Taurean Prince, Cavaliers'a gönderilirken Caris LeVert ve Rodions Kurucs ise Rockets'a takas edildi.

Houston'da bulunan bir oto yıkamacı ise James Harden forması getirene bedava araba yıkama imkânı sundu. İşletme sahibi, gelen formaları ise direkt çöpe attı.