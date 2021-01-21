Harden-Durant-Irving'in 96 sayısı galibiyete yetmedi; Cedi Osmanlı Cavs, 2 uzatmada kazandı

NBA'de gecenin en heyecan verici maçlarından biri, Cleveland Cavaliers (Cavs) ile Brooklyn Nets arasında oynandı. Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden'ın toplamda 96 sayı kaydettiği maçı, Cedi Osman'ın takımı Cleveland kazandı. 50 dakika sahada kalan Cedi Osman, maçı 25 sayıyla tamamladı.

Toplamda iki kez uzatmaya giden karşılaşmanın normal süresi, 113-113 tamamlandı. Cleveland maçı 147-135 kazandı.

Nets'te Durant, 38 sayı, 12 ribaund, 8 asist yaparken Kyrie Irving ise 37 sayı, 2 ribaund, 3 asistle oynadı.

Harden 21 sayı, 10 ribaund, 12 asistle triple-double yapmayı başardı.

Uzatmalarda ise Cleveland Cavaliers'dan Colin Sexton sahneye çıktı. Sexton, sadece uzatmalarda 21 sayı atıp maçı Cleveland’a getirdi. Maç boyu 42 sayı atan Sexton, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile oynadı.

Cleveland Cavaliers Cedi Osman ise attığı 25 sayı ile takımının Sexton'dan sonraki en skorer ismi oldu. Cedi, aynı zamanda 50 dakika ile takımında en fazla süre alan isim de olmayı başardı.