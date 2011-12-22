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Hard diskinden hakemler çıktı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın ofisinde bulunan hard diskin içindeki bilgiler şike iddianamesinin ek delil klasörlerinde...

22 Aralık 2011 02:00


T24- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın ofisinde bulunan hard diskin içindeki bilgilerde hakemlerle ilgili bilgiler çıktı.



Milliyet'in haberine göre, şike iddianamesinin ek delil klasörlerinde, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın ofisinde yapılan aramada ele geçirilen hard diskin içindeki bilgiler de var. Samsung Marka 1 TB harddiskte bulunan evrakta hakemlerin tuttuğu takımlara ilişkin bilgiler bulunuyor

Ek klasördeki 4 sayfalık yazıda, “Şu an bir arkadaşım vasıtasıyla elime geçmiş bulunan listede, hangi hakemlerin hangi takımı tuttukları” ifadeleri yer alıyor.

Saygılarımla A.Kaya ENİŞTE” ibaresinin bulunduğu yazıda hakemlerin tuttuğu takılmalara ilişkin bilgiler şöyle:

Fenerbahçeliler: Bülent Yıldırım, Mustafa Kamil Abitoğlu, İlker Meral, Cüneyt Çakır, Hakan Özkan, Halis Özkahya, Koray Gencerler, Yunus Yıldırım, Serkan Çınar.

Galatasaraylılar: Bünyamin Gezer, Selçuk Dereli, Gökhan Güneşer, Hüseyin Göçek, Deniz Çoban, Kuddusi Müftüoğlu, Taner Gizlenci.

Beşiktaşlılar: Özgüç Türkalp, Aytekin Durmaz, Süleyman Abay, Fırat Aydınus, Mete Kalkavan, Suat Aslanboğa, Tolga Özkalfa.

Trabzonsporlular: Barış Şimşek, Abdullah Yılmaz.


 

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