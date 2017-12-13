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Hard diskinde 19 bin çocuk pornosu fotoğrafı çıkan eski öğretmen tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan sınıf öğretmenliğinden ihraç edilen Necdet A

13 Aralık 2017 12:50

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan sınıf öğretmenliğinden ihraç edilen Necdet A.\'nın (53) evinde ele geçirilen hard disk içinde 19 bin çocuk pornografisi fotoğrafı, 4 bine yakın porno film bulundu, 400 porno CD ele geçirildi. Necdet A. \'müstehcenlik\' suçundan tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağustos 2016\'da, sınıf öğretmenliği yapan evli, 5 çocuk babası Necdet A.\'nın FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Öğretmenin evinde yapılan aramada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen\'e ait kitap ve özel bir kutu içinde 400 CD, porno dergi, 500 GB hafızaya sahip harici hard disk ele geçirildi. Öğretmen ifadesinde ele geçirilen belgelerle ilgili, \"Benim haberim olmadan, kitap kolilerimin arasına konulmuş\" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen öğretmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Necdet A., KHK ile meslekten ihraç edildiği bildirildi.
ÇOCUK PORNOSU ÇIKTI
Polisi şüphelinin evinde el geçirdiği hard diskleri ve CD\'leri incelemesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne teslim etti. Polis incelemeye aldığı hard diskin içerisinde 4 bine yakın porno film ve 19 bin adet, kız ve erkek çocukların cinsel içerikli fotoğrafına ulaşıldı. CD\'lerde ise 400\'e yakın pornografik görüntüler tespit etti. Ekipler bunun üzerine, 31 yıl öğretmenlik yapan Necdet A.\'yı tekrar gözaltına aldı.
Necdet A., \"İkinci el bir hard disk almıştım. Fotoğraflar benim değil\" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye çıkartılan eski öğretmen, \'müstehcenlik\' suçundan tutuklandı.

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