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Harçlıklarıyla süt alıp kedileri beslediler

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Konya), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, parkta yavrularını emziren kediyi gören 2 kardeş, harçlıklarıyla süt alarak, kedileri besledi

21 Mayıs 2018 15:01

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Konya), (DHA) - KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde, parkta yavrularını emziren kediyi gören 2 kardeş, harçlıklarıyla süt alarak, kedileri besledi.
Ermenek ilçesi Taşbaşı Mahallesi\'nde oturan Arzu (12) ile kardeşi Durmuş Ardıç (9), parkta kedinin, 4 yavrusunu emzirdiğini gördü. Bunun üzerine 2 kardeş, ceplerinde bulunan 1 liralık harçlıkla bakkala gidip, süt alarak, kedileri besledi. Durmuş kardeşlerin bu davranışı ile anne kedinin yavrularına ilgisi, çevredekiler tarafından dikkatle izlendi. 

FOTOĞRAFLI 

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