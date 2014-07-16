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Harçlığı için inşaatta çalışan üniversiteli hayatını kaybetti

Fırat Yiğen, harçlık çıkarmak ve ailesine katkıda bulunmak için 2 gün önce inşaatta çalışmaya başladı, 7. kattan düşerek öldü

16 Temmuz 2014 12:02

Şanlıurfa’da, mühendislik üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Fırat Yiğen, 2 gün önce çalışmaya başladığı inşaatın 7'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre olay, Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan 8 katlı inşaatın 7’nci katında meydana geldi. Dicle Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Fırat Yiğen, ailesine katkıda bulunmak için 2 gün önce inşaatta çalışmaya başladı. Kum ve tuğla taşıyan Yiğen, inşaatın 7’nci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Yiğen'in düştüğünü gören diğer işçilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak, üniversiteli genç doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Üniversiteli Fırat'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.  
 
Kent merkezinde toprağa verilecek olan Fırat Yiğen'in dayısı Ömer Dodanlı, "Fırat, okulun tatile girmesinin ardından ailesine katkıda bulunmak için 2 gün önce inşaatta çalışmaya başlamıştı" dedi.

 

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