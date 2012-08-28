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Harçlarda kapsam dışı bırakılan 2. öğrenim öğrencileri tepkili

Arınç, '"Öğrenim ücreti katkı payı olmadığı için ayrıca bir kanun çıkarılması gerekmektedir. Şu anda kararnamemizin içinde katkı payları ve harçlar bulunmaktadır" şeklinde konuşmuştu

28 Ağustos 2012 12:28

Üniversitelerin birinci öğretim öğrencileriyle açık öğretim öğrencileri artık harç ödemeyecek.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında kamuoyunda üniversite harcı diye ifade edilen katkı kredisinin tamamen kaldırılmasına ilişkin kararnamenin imzalandığını açıkladı.

Kararnamenin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından kararın yürürlüğe gireceğine belirten Bülent Arınç, 1 milyon 524 bin 380’i birinci öğretim, 1 milyon 951 bin 494’u açık öğretimde olmak üzere toplam 3.5 milyon öğrenciden artık üniversite harcı alınmayacağını kaydetti. İkinci öğretimdeki öğrencilerden ‘öğrenim ücreti’ adı altında ücretlerin alınmaya devam edileceğini söyleyen Arınç “Öğrenim ücreti katkı payı olmadığı için bir kanun çıkartılması gerekmektedir; kararnamenimiz içinde sadece katkı payları ve harçlar bulunmaktadır” diye konuştu.

Karar öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından sevinçle karşılanırken ikinci öğretim ve uzaktan eğitim fakülteleri gibi kapsam dışı bırakılan programlarda okuyan onbinlerce öğrencinin ise tepkisine yol açtı. Öğrencilerin kararnameyi yargıya taşımaya hazırlandığı öğrenildi. Kararın ardından 1 milyon 951 bin 494 öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin durumunun ne olacağı da merak konusu.

Üniversite sisteminde iki yıllık yüksel okul, lisans ve doktora öğrencilerinden yıllık harç alınıyordu. Harçlar okullara göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin iletişim fakültelerinde yıllık 284, hukuk ve siyasalda 313, mühendislik-mimarlık fakültelerinde 387, tıp fakültesinde ise 591 lira harç alınıyor.

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