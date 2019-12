Harçlara da yüzde 12 zam

Maliye Bakanlığı, harç tutarlarını 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 12 oranında artırdı.



Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğiyle, yeni yılda uygulanacak olan harç miktarları düzenlendi.



Buna göre, 6 aya kadar olan pasaport harcı, yeni yılda 102,4 YTL'den 114,6 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı da 146,3 YTL'den 163,8 TL'ye yükselecek.



Yeni yılda B sınıfı sürücü belgesi harcı olarak 213 TL, silah bulundurma vesika harcı olarak da 631,7 TL ödenecek.



Yeni yılda uygulanacak bazı harç tutarları şöyle:



Yargı harçları:



-Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerine başvurma harcı: 7,3 TL



-Asliye ve idare mahkemelerinde başvurma harcı: 15,6 TL



-Belli bir değer bulunmayan davalarda celse harcı: 9 TL



İcra ve iflas harçları:



-İcraya başvurma harcı: 15,6 TL



-İflas harçları-maktu harç: 25,6 TL



Noter harçları:



-Özel vekaletnamelerde beher imza için: 4,3 TL



-Genel vekaletnamelerde beher imza için: 6,7 TL



-İşletme defteri ve diğer her türlü defter tasdiki: 12,5 TL



-Serbest meslek kazanç defteri: 15,6 TL



Vergi yargısı harçları:



-Vergi ve Bölge İdare Mahkemelerine başvurma: 15,6 TL



-Danıştay'a başvurma: 32,3 TL



Tapu harçları:



-Tapu harcı mevzuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden: 10,9 TL



-Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için: 22,4 TL



Konsolosluk harçları:



-Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri (Beher rüsum tonilatosundan): 0.56 TL



-Gemi jurnalinin tasdiki: 48,8YTL



-Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri: 197,5 TL



Pasaport harçları:



-6 aya kadar olanlar: 114,6 TL



-1 yıl için olanlar: 163,8 TL



-2 yıl için olanlar: 276,4 TL



-3 yıl için olanlar: 395,3 TL



-3 yıldan fazla süreli olanlar: 560,3 TL



-Giriş vizesi (Tek giriş): 197,1 TL



-Müteaddit giriş: 659,7 TL



-Transit vizesi (tek transit): 197,1 TL



-Çift transit vizesi: 395,3 TL



-Yabancılara verilecek süreli çalışma izin belgesi (1 yıla kadar): 101,1 TL



-3 yıla kadar: 304,1 TL



-Süresiz çalışma izin belgesi: 507,2 TL



-Bağımsız çalışma izin belgesi: 1.015 TL



İmtiyazname, ruhsatname harçları



-Patent ve faydalı modeller başvuru harcı: 11,2 TL



-Markalar başvuru harcı: 45,8 TL



-Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için): 494,8 TL



-Silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için): 394,9 TL



-Silah bulundurma vesika harcı: 631,7 TL



-Özel Kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri: 15,5 TL



-İlköğretim seviyesindeki özel okulların işletme ruhsatnameleri (Her yıl için): 659,9 TL



-Lise seviyesindeki özel okulların işletme ruhsatnameleri (Her yıl için): 1.320,8 TL



-Özel dershane işletme ruhsatnameleri (Her yıl için): 1.320,8 TL



Trafik harçları



-A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil): 70,8 TL



-B sınıfı sürücü belgesinden: 213 TL



-F ve H sınıfı sürücü belgelerinden: 70,8 TL



-Uluslararası sürücü belgelerinden: 142 TL



-Diğer sürücü belgelerinden: 355,2 TL



(Stajyer sürücü belgeleri de ilgili olduğu sınıfın harcına tabi tutulacak)