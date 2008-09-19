Harcamanın sorgulandığı vergi sistemi geliyor

Maliye, servet yerine harcamanın sorgulandığı yeni bir sistem getiriyor. Beyan ettiği gelir ile yaşam standardı arasında büyük fark bulunanlardan bunu izah etmeleri istenecek.



Maliye Bakanlığı gelir vergisi kanununda reform yapıyor. Yeni kanunda artık servet yerine harcama sorgulanacak. Gider bildiriminde, kredi kartı dâhil yüksek harcaması olanlardan, sık yurt dışına gidenlerden, 5 yıldızlı otellerde kalanlardan, buralarda düğün yapanlardan, hizmetçisi, yatı ve uçağı olanlardan, beyan ettiği gelir ile yaşam standardı arasında büyük fark bulunanlardan bunu izah etmeleri istenecek.



Kentsel ranta vergi geliyor



Gelir vergisi kanununda yapılan büyük çaplı değişiklikle kentsel rantlara da vergi geliyor. Yeni yasa ile metro, yol, alışveriş merkezi gibi etkenler sonucu yüksek tutarda gayrimenkul rantı oluşmasının da önüne geçilecek.



Buna göre 100 bin YTL’ye aldığı evi 2 yıl sonra 150 bin YTL’ye satan bunun yüzde 20’sini düşüp geri kalan yüzde 80 için beyanname verecek. Sektör, bu şekilde kısa vadeli yatırımcının cezalandırıldığı görüşünde



Kentlerde imar değişiklikleriyle metro, yol ve alışveriş merkezi gibi etkenler sonucu yüksek tutarlarda gayrimenkul rantı olduğunu belirten bir Maliye yetkilisi, “Bunların vergilendirilmesi gerekiyor. Bizim yaptığımız da kademeli yapıyla adil bir vergileme gerçekleştirmek. Kişi diyelim 100 bin YTL’ye edindiği bir ev ya da arsayı, 2 yıl sonra 150 bin YTL’ye sattı. Bunun yüzde 20’sini düşecek. Geri kalan yüzde 80’i için beyanname verip, normal tarifeden vergi ödeyecek” dedi.



Sektör memnun olmadı



Gelir İdaresi ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü bürokratları, 90 madde dolayındaki taslağı son kez gözden geçiriyor. Taslağı değerlendiren Teknik Yapı CEO’su Teoman Metehan, “Düzenleme, kısa vadede çok vergi alınmasını sağladığı için, kısa vadeli yatırım yapanlar cezalandırılıyor. Firmalar, son zamanlarda yatırımcılara satmaya yönelik projelere ağırlık veriyordu. Bu azalırsa konut piyasası hepten yavaşlar. Elden çıkarma süreleri azaldıkça, ikinci el piyasa da bundan zarar görür. Yasalaşırsa, biz de projelerimizi oturma amacına yönelik tüketicilere göre tasarlayacağız” dedi. Dumankaya İnşaat Yöneticisi Ali Dumankaya da, bu tür çalışmaların sektöre dahil tüm tarafların görüşleri alınarak yapılması gerektiğini belirtti.



Yeni gelir vergisi kanunu ne getirecek?



* Gayrimenkuldeki değer artışı kazancındaki 5 yıllık sınır 10 yıla çıkarılıyor.



* Değer artış kazancının enflasyondan arındırılması uygulaması bitiyor.



* Gayrimenkulde 1. yıldan itibaren 10 yıla kadar ki süreçte kademeli vergileme getiriliyor. Edindiği gayrimenkulü 1 yıl sonra satan, elde ettiği rant gelirinin yüzde 10’unu düşecek, geri kalan yüzde 90’ı için beyanda bulunup, vergi ödeyecek. Böylece, 1 yıl içinde elden çıkarılan gayrimenkulden elde edilen değer artış kazancının yüzde 90’ı, 9. yılda ise yüzde 10’u vergilendirilecek.



* 10 yıl sonra satılan gayrimenkullerde gelir vergisi ödenmeyecek.



* Ürün satışlarında çiftçiye makbuz alma zorunluluğu gelecek.



* Servet yerine harcama sorgulanacak. Gider bildiriminde, kredi kartı dâhil yüksek harcaması olanlardan, sık yurt dışına gidenlerden, 5 yıldızlı otellerde kalanlardan, buralarda düğün yapanlardan, hizmetçisi, yatı ve uçağı olanlardan, beyan ettiği gelir ile yaşam standardı arasında büyük fark bulunanlardan bunu izah etmeleri istenecek.



* Aralarında taksicilerin de bulunduğu çeşitli meslek grupları için her ilçede özel komisyonlarca yıllık kazanç tespiti yapılarak vergi alınacak. Taksilere yazar kasa takılması da gündemde.





