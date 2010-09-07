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Ekonomi

HARCAMALARIN YARISI KREDİ KARTIYLA  İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 14:29

-HARCAMALARIN YARISI KREDİ KARTIYLA  İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) kredi kartı kullanım alışkanlıkları ''Kart Monitör 2010'' araştırmasına göre, Türk halkı harcamalarının yarısına yakınını kredi kartıyla yapmayı tercih ediyor. BKM araştırmasına göre, Türkiye'de kredi kartlarının en beğenilen özelliği taksitli alışveriş olurken, kart kullanıcılarının yüzde 85'i kredi kartlarını, taksit ve puan biriktirme özelliğinden dolayı tercih ediyor. Araştırmaya göre kredi kartı kullanıcılarının taksit özelliğini kullanım sıklığı yüzde 84'ü buldu.  TÜİK verilerine göre kredi kartları ile yapılan tüketim harcamalarının özel nihai tüketim harcamaları içindeki payı 33 olarak kaydedilirken, BKM Kart Monitör araştırması sonuçları da bu verilerle paralellik gösterdi. Raporda, 2010 yılı içerisinde kredi kartları ile yapılan minimum taksitlendirme tutarı ortalama 154 lira olarak kaydedilirken, kredi kartları ile yapılan harcamalardaki minimum tek ödeme tutarı ise ortalama 74 lira oldu. Kart Monitör araştırması iş yerlerinin taksitle harcama yapmayı tercih eden müşteri sayısını artırmak için kredi kartı kabul ettiklerini de ortaya koydu. Araştırmaya göre, iş yerleri kredi kartı ile satın alma işlemlerini taksitle yapabiliyor ve harcamalarını öteleyerek iş yerlerinin devamlılığını sağlıyor. BKM Genel Müdürü Sertaç Özinal, raporu değerlendirdiği açıklamasında, Türkiye'de tüketicilerin harcamalarının yarısına yakınını kredi kartları ile yaptığını belirtti.

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