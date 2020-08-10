Harcama limiti yüzde 40 esnetilmezse Luis Gustavo gönderilecek

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği arasında yapılacak toplantıda limit esnekliğinin sağlanmaması durumunda Luiz Gustavo ile mecburen yollarını ayıracak. Sarı lacivertlilerin, oyuncuya teklif yapan Fransız devi Olympique Lyon'dan 10 milyon Euro istediği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre toplantıdan çıkacak olumsuz sonuçla birlikte Olympique Lyon'a transferi için 10 milyon Euro istenen Luiz Gustavo, takımdan mecburen ayrılacak.

Fenerbahçe yönetimi, teklife henüz yanıt vermedi. Başkan Ali Koç, Gustavo'nun kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Aynı şekilde Luiz Gustavo da Fenerbahçe'de çok mutlu ve ayrılmak gibi bir düşüncesi yok.

Esneklik payını yüzde 40'a yükseltilmesini istiyor

Süper Lig'in 8 ekibi bugün TFF'yi ziyaret ederek belirlenen limitlerin değiştirilmesini isteyecek. Açıklanan limitlere %15'lik aşma payı bırakılırken kulüpler bu payın %40 olmasını teklif edecek.



Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra bu sezon 28'i ligde 35 maça çıkan Gustavo hem ikili mücadele hem de pas performansıyla öne çıktı. 33 yaşındaki Brezilyalı, yüzde 91 pas başarılı yüzdesi yakalarken, girdiği ikili mücadelelerin de yüzde 54'ünü kazandı.