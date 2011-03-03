-HARÇ PARASI CANINDAN ETTİ İZMİR (A.A) - 03.03.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının dış cephesinin tadilatı sırasında iskelenin ipinin kopması sonucu beton zemine düşerek ölen işçilerden üniversite öğrencisi Nesih Taşkın'ın, okulunun harç parasını biriktirmek için tadilat işinde çalıştığı öğrenildi. Nesih Taşkın'ın (26) babası Nezir Taşkın'ın yaklaşık 15 yıl önce Diyarbakır'da trafik kazasında ölmesinin ardından anne Hatice Taşkın, 5 çocuğuyla İzmir'e göç etti. Bu yıl Amasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulunu kazanan Nesih Taşkın, ilk dönem devam ettiği okulunun harç parasını ödeyemeyince ikinci dönem kaydını dondurdu. Nesih Taşkın'ın okulunun harç parasını biriktirmek için çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 3 gün önce de İzmir Büyükşehir Belediyesinin dış cephe tadilat işini yapan özel mühendislik firmasında işbaşı yaptığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının dış cephesinin tadilatı sırasında iskelenin ipinin kopması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Mehmet Toprak ile üniversite öğrencisi Nesih Taşkın yaşamını yitirmişti.