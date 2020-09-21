Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya tahliye edildi

Hava Harp Okulu öğrencisi olan oğlu Furkan Çetinkaya’nın, haksız yere darbeye teşebbüsle suçlandığını söyleyen ve bir televizyon kanalındaki sözleri gerekçe gösterilerek, ‘suç ve suçluyu övme’ iddiasıyla tutuklanan Melek Çetinkaya serbest bırakıldı.

17 Temmuz'dan itibaren Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya, ilk duruşmada tahliye edildi.

Tahliye haberini sosyal medyada duyuran kızı Rüveyda Çetinkaya, “Tutuklunun haline son verilmesine… Karar: TAHLİYE :)” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Melek Çetinkaya'nın askeri öğrenci olan oğlu Furkan Çetinkaya, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından önce tutuklanmış ardından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Çetinkaya, Akit TV'de 12 Temmuz'da katıldığı programda "Hiçbir askeri öğrenci ya da er daha önce darbeden yargılanmadı. Hulusi Akar önceki darbede üsteğmendi, Binali Yıldırım asteğmendi. Hani darbeye katılan vatan haini oluyordu. Neden Hulusi Akar bakan oldu, Binali Yıldırım Başbakan oldu?” ifadelerini kullanmıştı.

Çetinkaya'nın açıklamaları sonrası programın sunucusu Fatih Dağıstanlı yayını sonlandırmıştı. Çetinkaya, programından ardından ‘Suç ve suçluyu övme’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından askeri okul öğrencileri de tutuklanmıştı, yargılamalar sonrasında da 259 askeri okul öğrencisi için "darbeye teşebbüs suçu"ndan müebbet hapis cezaları verildi.