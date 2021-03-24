Harbiye'de otelde iki kişinin şüpheli ölümü

Harbiye'de bulunan otelde aynı odada kalan biri kadın iki kişi ölü bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, ikilinin kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından belli olacak.

Olay Harbiye Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir otelde geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Hiranur Korkmaz(42) ve Muhammet Osman Gürlek(28) otelden ayrılma günleri gelmesine rağmen odadan çıkmamaları üzerine otel görevlisi durumdan şüphelenerek yedek anahtar yardımı ile odaya girdi. Görevli içeride Hiranur Korkmaz'ın yatak üzerinde, Muhammet Osman Gürlek'in ise banyoda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ikilinin öldüğünü tespit etti. Polis ve savcı incelemesinde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Otel odasında yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu olabileceği değerlendirilen toz maddeler ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler Kriminal Polis Laboratuvarı'na teslim edildi. İkilinin cesedi otopsi incelemesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İkilinin kesin ölüm sebebinin yapılacak soruşturma ve otopsi sonrasında belli olacağı öğrenildi. (DHA)