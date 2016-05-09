Haramidere'de cansız bedeni bulunan Demirhan'ın babası: Ben boğulma olduğunu zannetmiyorum

İstanbul Esenyurt'ta pazar sabahı saat 11.00 sıralarında arkadaşlarıyla oynamak için çıkan ve bu sabah boş bir arazide cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Demirhan Dir'in babası Abdülkerim Dir, Demirhan'ın ölümünün şüpheli olduğunu belirterek "Baba Abdülkerim Dir, "Ben boğulma olduğunu zannetmiyorum. Çocukların ifadeleri birbirini tutmuyor." dedi.

Habertürk'ün haberine göre, Baba Dir, "4 kişi beraber dereye girse o 4 kişinin içinde 1 kişi mi boğulur? Ben boğulma olduğunu zannetmiyorum. Çocukların ifadeleri birbirini tutmuyor. Çocuklardan biri 'Bizi köpek kovaladı' diyor. Diğer çocuk ise 'Demirhan ayağını suya soktu. Ben eve gidiyorum dedim. Demirhan ise burada kalacağım dedi' diye söylüyor. Ayrıca çocuğumun elbiseleri yaş ve suyun yakınında bir çukura saklanmış. Oğlum sudan çırılçıplak çıkarıldı." şeklinde konuştu.

Cenazeyi memleketi olan Muş'un Bulanık ilçesine götüreceğini kaydeden baba Dir'in, Adli Tıp kurumu önündeki bekleyişi devam ediyor.