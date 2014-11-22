'Haram ve kirli para İslamî hareketi bitiriyor'

Milli Gazete yazarı Mehmed Şevket Eygi, 'İslamı Bitirmek mi İstiyorlar?' başlıklı yazısında, Siyasal İslam güçlendikçe gerçek İslam ahlakı zayıfladığını belirterek, bozuk düzenin kirli ve kara para ile İslamî hareketi bitirdiğini söyledi.

Mehmed Şevket Eygi, 'İslamı Bitirmek mi İstiyorlar? yazısı şöyle:

Türkiye'de İslam ilerliyor mu, bitiriliyor mu? Biraz ilerleme, gelişme olduğu inkar edilemez ama bendenize göre bitirme, dejenere etmek tarafı ağır basar.

Ülkemizde Ehl-i Sünneti sarsmak için derin güçler ittifak etmiştir. Ehl-i Sünneti bitirmek, İslam’ı bitirmek demektir.

Derin güçler Şeriatsiz fıkıhsız ılımlı ve light bir İslam türetmek istiyor. Bu da dolaylı şekilde dini bitirmektir.

Onlar cihadsız bir İslam istiyor. Bu da bir bitirmedir.

Ümmet birliği kasıtlı, planlı, programlı olarak yıkılıyor; mü’minler birbirinden kopuk, kimisi birbirine düşman bin gruba ayrılıyor. Bu bir bitirme değil midir?

Her yerde yeni camiler yapılıyor ama sabah namazlarında mabetler boş. Bu bir bitirmedir.

Siyasal İslam güçlendikçe gerçek İslam ahlakı zayıflıyor. Bu bir diriliş midir, yoksa bir bitiş midir?

Riba yaygın hale gelmiş, bunu karşı nehy-i münker yapması gerekenler susuyor. Bitiş…

Zina suç olmaktan çıkarıldı. Bitiş…

Ehl-i Sünnetteki Ümmet birliğini yıkıp, onun yerine bir parçalı bir İslam Protestanlığı getirmek istiyorlar.

Eski İslam medreselerinin açılmasından bahs eden yok.

Tekkeler hâlâ kapalı.

Bozuk düzenin haram, kirli, kara, necis, nârî ve cehennemî rantlarını ganimet bilip devşirenler İslamî hareketi bitiriyor.

Bu memlekette gerçek İslam uygulansaydı, zekatlar Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha aykırı olarak toplanabilir miydi?

Başını örten şehir kadınlarından kaçta kaçı şer’î tesettürlüdür, kaçta kaçı şeytanî tesettürlü?

Türkiye’de İslam ilerleseydi, uluslararası şeffaflık ve temizlik notumuz 10 üzerinden 5 mi olurdu?

Okullardaki mecburî din dersleri büyük bir aldatmacadan ibaret.

Yakında yeni tayinlerle bir milyon öğretmene sahip olacak sözde millî eğitimimiz, İslam’a mı hizmet ediyor, Kemalizm’e mi?

Ayasofya hâlâ kapalı!..

Müthiş bir dinî kalkınma varmış, ya öyle mi?

Siyasî iktidarla Cemaat savaşı bütün şiddeti ile devam ediyor.

Üç hak ibrahimî din vardır, üçünün bağlıları da Cennetlik diyenler dine hizmet mi ediyor, dini bitiriyor mu?

Ehl-i Sünneti bitirip, yerine Fazlurrahman’ın tarihsellik dinini getirmek isteyenler…

İslam’ın içini boşaltma hareketi.

Ümmet birliğini yıkma hareketi…

Dine hizmet gerçek İslam Medreseleri açmak ve icazetli ulema ve fukaha yetiştirmekle başlar. Böyle bir niyet, irade, teşebbüs var mı?

Derin şer güçleri Müslümanları dünyevileştirmek istiyor.

Onlar musalli Müslüman istemiyor, musalla Müslümanı istiyor.

Cuma ezanı okununca kapanan işyerleri, dükkânlar yüzde kaçtır?

Dindarlık nutukları atılırken, dinin için boşaltılıyor, Müslümanlar İslam’a yabancılaştırılıyor.