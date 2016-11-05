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Dünya
Deutsche Welle

Harald Kujat: İncirlik misyonu uzatılmasın

Alman ordusunun eski Genelkurmay Başkanı Harald Kujat, Türkiye'deki tutuklama dalgasına işaret ederek İncirlik'teki Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasına karşı çıktı.

05 Kasım 2016 16:43

Alman gazetesi Mitteldeutsche Zeitung'a konuşan Alman ordusunu eski Genelkurmay Başkanı Harald Kujat, "Ben misyonun uzatılmasına elbette 'hayır' derdim" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki tutuklama dalgasına dikkat çeken Kujat, mülteci anlaşmasıyla ilgili olarak Türkiye'ye zaten çok taviz verildiğini ve İncirlik konusunda ise buna tekrar izin verilmemesi gerektiğini savundu. Kujat, "Bu aynı zamanda kendimize saygı sorunu. Söz konusu tedbirler, totaliter bir sistemin aldığı tedbirlerdir" dedi.

B planı var mı?

Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu'nun savunma politikaları sözcüsü Rainer Arnold da Mitteldeutsche Zeitung'a İncirlik tartışmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Arnold, "Eğer Başbakan ve Savunma Bakanı'nın çekmede aciliyet durumunda hızlı karar verilebilecek ve Türklere bağımlı kalınmayacak planları varsa, memnun olurum" ifadelerini kullandı.

İncirlik krizi

Ankara'nın Alman milletvekillerine İncirlik'e giriş izni vermemesi nedeniyle Alman birliklerinin İncirlik'teki varlığı Berlin'de tartışmalara neden olmuştu.

Ankara, uzun süren pazarlıkların ardından milletvekillerinin girişine izin vermişti. Almanya IŞİD'le mücadele amaçlı Türkiye'de bulunan personeli için İncirlik'e yatırım yapmayı planlıyordu. Ancak Türkiye'deki son siyasi gelişmeler nedeniyle Berlin ve Ankara arasında yeniden tansiyon yükseldi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/HS/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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