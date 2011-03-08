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HARAÇ OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA KOCAELİ (A.A)

08 Mart 2011 09:57

-HARAÇ OPERASYONUNDA 13 TUTUKLAMA KOCAELİ (A.A) - 08.03.2011 - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iş adamlarından haraç aldığı, çek ve senet tahsilatı yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 21 kişiden 13'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iş adamlarından haraç aldığı, çek ve senet tahsilatı yaptığı iddiasıyla Körfez Adliyesi'ne sevk edilen Murat C, Volkan K, Barbaros C, Sinan T, Gökhan Ö, Adem K, Yunus Ç, Niyazi D, Can K, Veysel K, Mehmet Ö, Arif Y ve Serdar Ş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlılardan Fahri P, Sedat O, Hacı R ve Sadık Ş. mahkemece, diğer 4 zanlı ise Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı. Kocaeli, İstanbul ve Antalya'da çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Murat C'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca, çek koçanları ve senetler ele geçirilmişti. Zanlılardan 4'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmış, 21'i adliyeye sevk edilmişti.

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