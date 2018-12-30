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Haraç için dükkanı basan kişilere ateş açtı: 1 yaralı (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, haraç almak amacıyla hurdacı dükkanını basan 5 kişiye, iş yeri sahibinin kardeşinin rastgele ateş açması sonucu 1 kişi yaralanırken, gözaltına alınan A

30 Aralık 2018 23:28

5 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde, haraç almak amacıyla hurdacı dükkanını basan 5 kişiye, iş yeri sahibinin kardeşinin rastgele ateş açması sonucu 1 kişi yaralanırken, gözaltına alınan A.M., B.B., G.A., K.Y. ve H.Ö. tutuklandı.

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