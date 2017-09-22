Haraç çetesine jandarma darbesi

MERSİN, (DHA)- MERSİN’in ilçelerindeki bulunan gazino ve restoranlardan baskı ve şiddet uygulayarak haksız kazanç temin eden suç örgütü jandarma tarafından çökertildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede bulunan gazino ve restoranlardan baskı ve şiddet uygulama suretiyle maddi taleplerle bulunarak haksız kazanç temin ettiği belirlenen organize suç örgütü 2 ay süreyle takibe alındı.

Şüpheli adreslerinin belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri Mut ve Gülnar İlçeleri ile Karaman il merkezinde operasyon yaptı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 104 bin 850 TL nakit para, 6 cep telefonu ve 7 sim kart ele geçirildi. 10 kişi şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.



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