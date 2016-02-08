Haraç çetesi operasyonunda 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayrampaşa Mega Center Gıda ve Ticaret Merkezi'ndeki bir işyerinden tehdit ve silah zoruyla para isteyen çeteye üye 4 kişiyi gözaltına aldı.

Hürriyet’in haberine göre Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'ndeki Mega Center Gıda ve Ticaret Merkezi'nde, Cihan E.'ye ait işyerine gelen kimliği belirsiz silahlı 4 kişi, tehdit ve silah zoruyla para istedi. Bunun üzerine dükkan sahibi Cihan E. çeşitli bahanelerle silahlı kişileri ikna ederek yolladı.

İşyeri sahibi, şüphelilerin gitmesinin ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri Cihan E.'nin dükkanına gelerek incelemede bulundu. Ekipler, Mega Center Gıda ve Ticaret Merkezi'nde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak silahlı şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda, zanlıların, yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden olduğu ileri sürülen Orhan Yılmaz ve adamları Ergin Y., Coşkun T. ve Yüksel A. olduğunu tespit edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yaşadıkları adresleri belirleyerek, dün Beylikdüzü, Bayrampaşa ve Büyükçekmece'deki 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Orhan Yılmaz ve 3 adamı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan polis ekipleri, 2 ruhsatsız, 2 de kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 4 kişi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.