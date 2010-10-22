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HARAÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ KOCAELİ (A.A)

22 Ekim 2010 14:04

-HARAÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ KOCAELİ (A.A) - 22.10.2010 - Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda iş adamlarından tehditle haraç aldıkları öne sürülen 26 kişi yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 yıl önce bir ihbar üzerine iş adamlarından tehditle haraç aldıkları iddia edilen suç örgütü üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, İstanbul, Antalya, Yalova, Sakarya ve Adana'daki birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Oğuz K. ile Ahmet G, Atilla Cenap A, Cemal G, Veli Çelik M, Murat Y, Ozan B, Mehmet K, Erdal A, Sezai Kadri K, Süreyya T, Mustafa Y, Yıldırım A, Cemal A, Yusuf K, Hasan G, Beytur E, Selim Ö, Recep G, Mustafa T, Nurettin N, Oğuz O, Ersin Ö, Sebahattin K, Muhammet Yasin K. ve Selami Ç. gözaltına alındı.  Zanlıların evlerinde ve iş yerlerinden yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 50 mermi, çok sayıda tapu ve senet ile 5 kılıç ele geçirildi.  Zanlılardan Nurettin N, Oğuz O, Ersin Ö, Sebahattin K, Muhammet Yasin K, ve Selami Ç. emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer zanlılar ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak'' suçundan İstanbul Beşiktaş Adliyesine sevk edildi. Zanlıların, Kocaeli, İstanbul, Muğla, Hatay, Zonguldak, Ankara, Konya ve Yalova'da bazı iş adamlarından tehditle haraç aldıkları öğrenildi. 

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