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Haraç çetesi "Biz sizi koruruz" kartviziti bastırıp AVM'yi haraca bağlamış

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)  BAKIRKÖY'de bir AVM'de işyeri bulunan esnafı kendilerine hedef seçerek sözde koruma karşılığında senet imzalatıp haraca bağladıkları iddia edilen bir çete çökertildi

20 Eylül 2017 13:49

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)  BAKIRKÖY\'de bir AVM\'de işyeri bulunan esnafı kendilerine hedef seçerek sözde koruma karşılığında senet imzalatıp haraca bağladıkları iddia edilen bir çete çökertildi. Şüphelilerin üzerinde \"Biz sizi koruruz\" yazan siyah renkte  kartvizitler bastırdıkları haraca aldıkları AVM\'de ise bir ofis açtıkları öğrenildi. Polis şebekenin diğer elemanlarını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

TELEFON İHBARI ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen bir telefon ihbarında Bakırköy\'de bulunan bir AVM\'de bulunan mağazaların haraca bağlandığı şüphelilerin silah tehditi ile para topladığı belirtildi. Bu ihbar üzerine soruşturma açan polis ihbarda adı geçen Yenibosna, Merkez mahallesindeki AVM\'de inceleme başlattı. Yapılan izleme çalışmalarında şüphelilerin AVM içindeki dükkanlarda gezerek tehditle para topladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca AVM içinde kendilerine bir büro açtıkları görüldü.

OPERASYON YAPILDI

Asayiş şube müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından delillerin toplanmasının ardından önceki gün kimlikleri tespit edilen şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Baskında İsmail A. (36), Seçkin K.(48) ve Mehmet B.(27) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir tabancada ele geçirildi. Şüphelilerden İsmail A.\'nın daha önceden kasten yaralama, tehdit, hakaret, ruhsatsız silah, polise mukavemet gibi suçlardan 7 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi.

AVM İÇİNDE TOPLU HALDE DOLAŞIP KORKU SALMIŞLAR

Şüphelilerin üzerinde \"Biz sizi koruruz\" diyen siyah renkte bir kartvizit bastırarak işyerlerine dağıttıkları daha sonra para topladıkları senet imzalattıkları öğrenildi. Ayrıca haraç çetesinin AVM içinde toplu olarak gezerek korku saldıkları bu gezme anını ise cep telefonu ile görüntülendikleri tespit edildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden İsmail A. ve Mehmet B. tutuklanırken, Seçkin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis şebekenin diğer üyelerini yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

(FOTOĞRAF)

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