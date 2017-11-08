Haraç alamadığı taksi durağını kurşunladı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, istediği haraç verilmeyince taksi durağını kurşunladığı iddia edilen N.Ö. yakalandı.

İzmit Kozluk Mahallesi\'nde bulunan bir taksi durağına geçen günlerde gelen N.Ö., iddiaya göre 5 bin TL haraç istedi. Durağın sahibi olan Ö.U. parayı ödemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine dün saat 02.00 sıralarında durağın bulunduğu yere gelen N.Ö, taksi durağı binasına ateş ettikten sonra kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.Ö.\'yü Kartepe İlçesi\'nde saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan N.Ö.\'nün cezaevi firarisi olduğu ve daha önce işlediği çeşitli suçlar nedeniyle hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. N.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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