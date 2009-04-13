Hapisteyken muhtar seçildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Aşağı Sallıpınar köyünde muhtar seçilen Turabi Yalçınkaya'nın cezaevinde olduğu ve mazbatasını alamadığı öğrenildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Aşağı Sallıpınar köyünde yaşayan Turabi Yalçınkaya, 4 ay önce köyde çıkan kavgaya karıştığı gerekçesiyle çıkarıldığı Sarıkamış Asliye Ceza Mahkemesinde, "kasten adam yaralamak" suçundan 6 ay 20 gün hapse mahkum edildi.



Cezaevine girmeden önce muhtar adayı olacağını söylediği belirtilen Yalçınkaya, 29 Martta yapılan yerel seçimlerde, köydeki 119 seçmenden 90'ının oyunu aldı. Sandık heyeti, Turabi Yalçınkaya'nın en çok oyu alarak Aşağı Sallıpınar Köyü muhtarlığına seçildiğini tutanaklara geçirdi.



Tutanakları kayda geçiren İlçe Seçim Kurulu yetkilileri ise seçimi kazanan ve mazbatasını almaya gelmeyen Turabi Yalçınkaya'nın hapiste olduğunu belirledi.



Seçimlerden sonra kendilerine herhangi bir itiraz yapılmadığını ve sonuçların Yüksek Seçim Kuruluna bildirildiğini kaydeden yetkililer, Yalçınkaya ile ilgili nihai kararın da Yüksek Seçim Kurulunca verileceğini kaydettiler.

