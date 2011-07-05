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Dünya

Hapisten bavulun içinde kaçmaya çalıştı

Genç kadının yanındaki bavulu kontrol etmek isteyen görevli bavulu açınca karşısında Ramirez’i buldu.

05 Temmuz 2011 03:00

T24 - Meksika’da bir kadın eşini hapisten kaçırmak için ilginç bir yola başvurdu. Maria Arjona adlı kadın hapishanede ziyaretine gittiği Juan Ramirez Tijerina’yı bavulla kaçırmaya çalışırken yakalandı.Associated Press'in haberine göre, ziyaret çıkışı sırasında hapishane güvenlik birimleri, 19 yaşındaki Arjona’nın heyecanlı olduğunu fark etti. 

Genç kadının yanındaki bavulu kontrol etmek isteyen görevli bavulu açınca karşısında Ramirez’i buldu.  

Son anda yakalandılar


















Ramirez, 20 yıllık hapis cezasını tamamlamak üzere hücresine dönerken, Arjona da gözaltına alındı.  

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