Hapisten bavulun içinde kaçmaya çalıştı

T24 - Meksika’da bir kadın eşini hapisten kaçırmak için ilginç bir yola başvurdu. Maria Arjona adlı kadın hapishanede ziyaretine gittiği Juan Ramirez Tijerina’yı bavulla kaçırmaya çalışırken yakalandı.Associated Press'in haberine göre, ziyaret çıkışı sırasında hapishane güvenlik birimleri, 19 yaşındaki Arjona’nın heyecanlı olduğunu fark etti.
Genç kadının yanındaki bavulu kontrol etmek isteyen görevli bavulu açınca karşısında Ramirez’i buldu.
Ramirez, 20 yıllık hapis cezasını tamamlamak üzere hücresine dönerken, Arjona da gözaltına alındı.