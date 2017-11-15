Hapisteki Yazarlar Günü'nde 'dikkat çekilen' beş isimden biri gazeteci ve ressam Zehra Doğan

Uluslararası Yazarlar Birliği'nin (PEN) 1981'den beri her yıl 15 Kasım'da düzenlediği Hapisteki Yazarlar Günü'nde bu yıl durumuna dikkat çekilen beş isimden biri Türkiye'den Zehra Doğan oldu.

Çinli sanatçı Ai Weiwei ise Zehra Doğan'a mektup yazan isim oldu.

Her yıl dünya çapında "ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları için yasal sorunlar veya baskılarla karşılaşan" beş ismin durumunu uluslararası kamuoyuna duyurmak için düzenlenen günde PEN'in dikkat çektiği kişiler bu yıl şöyle:

Kampanyanın bir parçası olarak aralarında Ai Weiwei, Neil Galman, Kamila Shamsie, Madeleine Thien ve Homero Arijdis'in bulunduğu dünya çapında sanatçılar, hapiste bulunan bu beş kişiye mektup yazdı.

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Jin Haber Ajansı editörlerinden Zehra Doğan, hakkında örgüt propagandası suçlamasından kesinleşmiş 2 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunuyor. Doğan, Haziran ayında tutuklanmıştı.

"Karanlık bir çağda yaşıyoruz"

Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapan Uluslararası PEN Hapisteki Yazarlar Komitesi Başkanı Salih Tripathi, bu yıl dikkat çektikleri kişilerin "ifade özgürlüğünün barışçıl yollarla kullanılmasına olan adanmışlıkları nedeniyle ağır bir bedel ödediklerini" söyledi ve ekledi:

"Onlar yalnız değiller. Yazarları susturmaya çalışan hükümetlere, tüm otoritelere, sistemlere ve iktidarlara karşı yazarların yanında olacağımızı duyuruyoruz."

Zehra Doğan için bir mektup yazan Çinli sanatçı Ai Weiwei, şu ifadeleri kaleme aldı:

"İfade özgürlüğünün kısıtlandığı otoriter bir toplumdan gelmeme rağmen, günümüzdeki gerçekliği yansıtan bir resim yaptığı için bir sanatçının tutuklanması karşısında şoke oldum.

"Eğer bir devlet, sanatçıları, gazetecileri veya yazarları bu şekilde hapsedebiliyorsa fikirlerin ve yaratıcılığın korunamadığı ve gelişemeyeceği karanlık bir çağda yaşıyoruz demektir. Böyle bir toplum, dünya çapında fikirlerin serbestçe tartışıldığı çağımızla başa çıkamaz, işleyen bir demokrasi için kesinlikle gerekli olan açık tartışmalar ve eleştirilerden mahrum kalır.

"Eserlerinden etkileniyorum ve sana iyi dileklerimi yolluyorum. Bir an önce ve koşulsuz serbest bırakılman için çağrıda bulunuyorum. Türk hükümetinin sanatçılara, gazetecilere, yazarlara ve akademisyenlere yönelik yanlış tutumunun farkına varmasını umuyor ve düşünceleri yüzünden hapiste bulunan herkesi serbest bırakmasını talep ediyorum."

Suriye'de kaybolan Razan Zaitouneh için mektup yazan Pakistanlı yazar Kamila Shamsie de "Bir gün bu karanlık kalkacak, biliyorum. Ne kadar güçlü olduğuna bir bak, senin yazdıkların veya senin hakkında yazılanlardan birkaç cümle okuyan insanların düşüncelerini değiştirebiliyorsun" ifadelerini kullandı.